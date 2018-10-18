Bingöl'de meme kanserine "halayla" dikkat çekildi

Bingöl'de meme kanserine karşı folklor ekibiyle "halay" çekilerek farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Bingöl'de, "Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla etkinlik yapıldı. Kültürparkta yapılan etkinlikte folklor ekibi de yer aldı. Kadınlar, folklor ekibinin halaylarına eşlik ederek farkındalık oluşturmaya çalıştı. İl Sağlık Müdürü Uzman. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bilal Ketenalp, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin eşi Pervin Barakazi ve çok sayıda kişi etkinlikte yer aldı.

Amaçlarının özellikle meme kanseri başta olmak üzere tüm kanser çeşitleri için bir farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, "Meme kanserinin erken tanı ile çok ciddi anlamda tedavisinin mümkün olduğu ve bu kanser belasında kurtulabileceğinin farkındalığını oluşturmak istedik. Bunun da çok kolay bir şekilde olabildiğini bayanlarımıza göstererek ve eğitimi vererek farkındalığı oluşturmak için bir araya geldik. Bayanlarda en fazla görülen kanser çeşidi, meme kanseridir. 10 kadından 9'unun meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu bilmekteyiz. Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 18'inde ölüm olduğunu biliyoruz" dedi.

Meme kanserine farkındalık oluşturmak için halk oyunları ile bir etkinlik düzenledikleri dile getiren Eğitim ve Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, "01-30 Ekim meme kanseri farkındalık ayı olduğu için biz de Bingöl'de bütün kadınları topladık. Davullar, zurnalar çalınıyor. Biz meme kanserine savaş açtık. Savaşın simgesi ise pembe kurdelelerimizdir. Bu konuda en büyük güzelliği sağlık müdürümüz yaptı ve yakasına pembe kurdele taktı. Bu demektir ki, erkekler de yanımızda. Mücadelemiz büyük. Önemli olan KETEM'lere gidip bir an önce tedavi sürecine geçmek. Herkesi KETEM'lere davet ediyorum. Haydi bayanlar, gülelim, oynayalım KETEM'lere gidelim" diye konuştu.

Etkinlik, kadınların halay çekmesi ile son buldu.