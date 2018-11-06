Bingöl'de Memur-Sen'den Doğu Türkistan açıklaması

Memur-Sen Bingöl Şube Başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'daki katliamlarını kınayan bir açıklama yaptı.

Memur-Sen Bingöl Şube Başkanı Mücahit Çelik, şube başkanlığında yaptığı açıklamada, Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulmün arttığını belirtti.

Çelik, “Bugünkü yapısına rağmen BM'nin, Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği jenosidi soykırımı en azından dünya kamuoyuna duyurması bakımından önemsiyoruz. Tabi buradan hemen şu uyarıyı da yapalım, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırım, son zamanlarda gittikçe şiddetini artıran Amerika-Çin rekabetine politik meze yapmaya çalışanlara izin verilmemeli. Doğu Türkistan ve milyonlarca insan, iki emperyalist devletin çıkar kavgasında araç haline getirilmemeli. Biz bu noktada dünyanın bütün iyi insanlarına, insanlığa önemli vazifeler düştüğüne inanıyoruz. Eğer dünyanın iyi insanları bu konuyu sahiplenip, zulme karşı bir hat oluşturmazsa, Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşayan mazlumlar iki zalimden birinin zulmüne maruz kalması kaçınılmazdır” dedi.

Doğu Türkistan'da yaşananların tüyler ürpertici olduğunu vurgulayan Çelik, “Çin, Doğu Türkistan'da bir soykırım gerçekleştiriyor. Bunu yaparken de kendince meşrulaştırıcı bazı politik argümanlar geliştiriyor. Zaten modern dünyada bütün katliamlar, zulümler bu kılıf altında, yani masum gibi görünen teoriler ve politik söylemlerle gerçekleştiriliyor. Çin hükümeti de, Doğu Türkistan'daki soykırımı, zulmü gizlemek için 'Sosyo-ekonomik reformlar' söylemini kullanıyor. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin anlattıkları gerçekten tüyler ürpertici. Çin hükümeti, kendi politikalarını meşrulaştırmak için El-Kaide, DAİŞ söylemlerinin arkasına gizlense de mızrak artık çuvala sığmıyor. Buradan büyük Memur-Sen ailesi adına Çin hükümetine seslenmek istiyorum. Doğu Türkistan İslam Medeniyetinin kadim bölgelerinden biridir. Hangi politikaları uygularsanız uygulayın, hangi söylemin arkasına gizlenirseniz gizlenin Doğu Türkistan'dan İlk Müslüman Türk Hakanı Satuk Buğra Han'ı, “Dîvânü Lugati't-Türk” adlı eseri yazan ilk Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmud'u, “Kutadgu Bilig” adlı eserin sahibi şair, yazar ve devlet adamı Yusuf Has Hacip'i silemezsiniz. Biz insanlığın vicdan sesi olarak Doğu Türkistan'ın yanında Çin'in ve zulmünün karşısındayız” şeklinde konuştu.