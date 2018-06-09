Bingöl’de modern halk otobüsleri hizmette

Bingöl Belediyesi ve S.S 18 Nolu Şehir içi Hat Minibüsleri Kooperatifince yürütülen ortak çalışma neticesinde 28 milyon liraya alınan 80 toplu taşıma aracı törenle hizmete girdi.

Vatandaşların uzun süredir özlemini duyduğu araçların hizmete girdiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Uzun bir zamandır bu konuda bize şikayetler vardı. Belediyemiz ve kooperatifimiz kulak verdi. Güzel bir proje ortaya çıktı. 28 milyon gibi çok önemli bir yatırım oldu. 80 araç hizmete alınacak. Toplu taşımada konfor, inşallah çok daha üst seviyeye çıkacak. Araçların Bingöl’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başta engelli ve yaşlılar olmak üzere herkesin daha rahat edeceğini aktaran Belediye Başkanı Yücel Barakazi “İlk etapta 16 toplu taşıma aracının geldi. Bugün getirilen 64 araç ile bu sayı 80’e ulaştı. Toplu taşıma, toplumun tüm bireylerine hitap eden bir hizmettir. Son model ve modern araçların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Getirilen son model ve konforlu toplu taşıma aracının ilk defa Bingöl’de kullanılacağını vurgulayan Otobüs İş Birimi Satış Direktörü Tunç Karabulut ise, "Sınıfının en yeni, geniş iç hacimli, konforlu ve güvenli aracı bunlardır. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kolay erişimine uygun olarak tasarlanan yeni Isuzu Novociti Life aracımızın, ülkemizde ilk kez siz değerli Bingöllü dostlarımızın hizmetine sunulması da bize ayrı bir heyecan ve gurur yaşatıyor” şeklinde konuştu.

Tören, kurdele kesimi ve toplu taşıma araçlarının temsili anahtarının Başkan Barakazi ve S.S. 18 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi yetkililerine verilmesiyle sona erdi.

İnönü Mahallesi eski otogar alanında düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Anadolu Isuzu firması yetkilileri, toplu taşıma araçları sahipleri ve vatandaşlar katıldı.