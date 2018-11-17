Bingöl'de "Muhtar Buluşmaları" toplantısı

Bingöl'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Muhtar Buluşmaları" toplantısı düzenlendi.

Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık adına ‘Muhtar Buluşmaları'nın ikincisi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, şube müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda hem sorunlar konuşuldu, hemde üretimle ilgili verilen destekler aktarıldı.

Muhtarlar ile buluşmanın önemli olduğuna değinen İl Müdürü Burhan Bahadır, “Muhtarlar ve üreticilerle buluşmak, sorunlarını dinlemek amacıyla bir araya geldik. Tarım ve hayvancılık konusunda sorunların ele alınarak çözüm aranması konusunda muhtarlarımızın toplantıya katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İlimizde sürdürülebilir tarım ve hayvancılık konusunda önceliğimiz her zaman üretim olacaktır. Üretene her daim destek olmaya kurumsal kimliğimizle alakalı sorunlarının çözümü noktasında katkı sunmaya diğer kurumlarla alakalı olan sorunların ise ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesinde azami gayret sarf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”dedi.

Daha sonra muhtarlar, köyde çiftçilik ve hayvancılık ile ilgili genel durum ve sorunları aktardı.