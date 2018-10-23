Bingöl'de öğrenci andı tepkisi

Bingöl'de Danıştay 8. Dairesinin and kararına tepki gösterildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Danıştay 8. Dairesinin ilköğretim okullarında uygulanan öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal edilmesine tepki gösterildi. Merkez Dörtyol saat kulesi önünde bir araya gelen İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu adına Yusuf Boğatekin açıklamada bulundu.

Boğatekin, “Bir dizi yasal kılıfla sarmalanmış bu Danıştay kararının özeti, uzun bir döneme yayılan ve zorlu bir mücadeleyle geriletilmiş, zayıflatılmış bulunan Kemalist bürokratik oligarşinin son dönemde gelişen ortamdan da cesaret bularak varlığını yeniden hissettirme çabasıdır. Danıştay söz konusu kararıyla Kemalist resmi ideolojinin muhafızlığı rolünü üstlenmiş bürokratik mekanizmanın sistem üzerinde vesayet anlayışından vazgeçmediğini, vazgeçmeyeceğini, fırsat bulduğunda eski işleyişi hortlatmaktan geri durmayacağını göstermiştir” dedi.

Kararın ırkçılık içerdiğini belirten Boğatekin, “Danıştay aldığı kararla bu ülkede yaşayan insanların resmi ideolojiye boyun eğmek ve itaatle mükellef olduğunu, hukuk ve özgürlük alanının bu çerçeveyle sınırlandırılması, daraltılması gerektiğini haykırmaktadır. Bu tutum açık bir dayatma ve inancımıza, onurumuza doğrudan bir saldırıdır. Okullarda çocuklara, gençlere dayatılan ant inancımızla çelişen cahili-tağuti bir zulümdür. Dolaysız, net bir ırkçılık içermektedir. Kişi tapınmasına, putlaştırmasına yönelik mesajıyla tam bir sapkın dini ritüel mahiyeti taşımaktadır"ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması için bir araya gelen kalabalık, slogan atarak dağıldı.