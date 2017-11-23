Bingöl’de öğrenci servisleri denetlendi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul gidiş ve dönüş saatlerinde belirli noktalarda okul servislerini denetledi.
Güvenlik güçleri denetimlerde araçların Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelikleri hükümlerine uyup uymadıklarını kontrol ederken, öğrenci servislerinde yolcu taşıyan sürücüler hakkında da işlem yapıldı.
Yetkililer, denetimlerin sıklıkla yapılacağını, ‘Okul Servis Aracıları İnceleme Formu’ kriterlerine uymayan araçların taşıma yapmasına izin verilmeyeceği de aktardı.