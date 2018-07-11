Bingöl’de öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor

Bingöl Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve TÜGVA İl Temsilciliği işbirliğinde 500 öğrencinin katılımıyla yaz okulu açıldı. Sosyal ve kültürel etkinliklerle bir yandan eğlenen çocuklar diğer yandan da birbirinden farklı programlarla da öğreniyor. Yaz okulunun 6 hafta boyunca birbirinden farklı etkinliklerle süreceği bildirildi.

Okula katılım sağlayan öğrencilerin dolu dolu 6 hafta geçireceğini ve birçok alanda fayda elde edeceklerini belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Buraya katılan çocuklarımız bir yandan temel dini bilgileri öğrenecek, diğer yandan kültürel ve sportif alanındaki yeteneklerini geliştirecek. Ayrıcı zeka ve akıl oyunları oynanacak. Kitap okuma saatinde bilgi birikimlerini artırılmış olacaklar” dedi.

Haftanın 5 günü okula gelecek olan çocukların Kur’an-ı Kerim, ahlak ve siyer dersleri alacaklarını dile getiren Başkan Barakazi, “Çocuklarımız, futbol, basketbol, bowling, masa tenisi, voleybol gibi sportif etkinliklere katılarak hem yeteneklerini geliştirecek hem de güzel zaman geçirecek. Yine zeka oyunları, münazara, sinema filmleri, kitap okuma, gezi gibi programlar düzenlenecek. Belediye olarak gençlere yönelik yapılan tüm etkinlik ve programları destekliyoruz. Yarınlarımız olan gençlerimizin doğru bir şekilde yetiştirilmesi, sportif ve kültürel etkinliklere kanalize edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak gençlerimize yönelik birçok sanatsal ve kültürel faaliyete imza attık. Bunların yanı sıra birçok kurs düzenleyerek geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmaya çalıştık” diye konuştu.