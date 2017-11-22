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22 Kasım 2017 11:25

Bingöl’de "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor" projesi

Bingöl’de "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında 10 bin 245 öğrenci sinemaya götürüleceği bildirildi.

Bingöl’de

22 Kasım 2017 11:25


Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor" projesi Bingöl’de başladı. Protokol kapsamında Bingöl Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 45 okuldaki öğrenciler sinemaya götürülüyor. Belirli periyotlarla düzenlenen ve 22 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek olan proje kapsamında merkez ve merkez köylerdeki ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim gören 10 bin 245 öğrenci sinemayla buluşacak.


Yapılan açıklamada," öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, sinema salonlarında ücretsiz film seyretme olanağı bulacak” denildi.




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