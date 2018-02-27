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27 Şubat 2018 13:31

Bingöl’de öğrencilere afet eğitimi

Bingöl’de üniversite öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Bingöl’de öğrencilere afet eğitimi

27 Şubat 2018 13:31


Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ‘Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci’ eğitim programı kapsamında Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine ve yurt çalışanlarına afet eğitimi verdi.


Deprem anı ve sonrasının aktarılmasının ardından ilk 72 saatte yapılması gerekenler, afetlerde psikososyal destek, afet ve acil durum çantası, aile afet planı, afetlerde bölge dışı bağlantı kişisi konularında eğitim verildi.


Daha sonra eğitimciler, katılımcılara AFAD gönüllülüğü programını aktardı.




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