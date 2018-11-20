İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de öğrencilere yangın tatbikatı

Bingöl’de lise öğrencileri yangın tatbikatına katıldı.

Bingöl'de lise öğrencileri yangın tatbikatına katıldı.


Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki kurum ve kuruluşlardaki eğitim tatbikatlarına devam etti. İtfaiye ekipleri, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve okul personeli ekipler tarafından ilk önce bilgilendirilerek teorik eğitim verildi.Eğitim sonrası yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.


İtfaiye ekipleri yakılan ateşe yangın tüpüyle nasıl müdahale edileceğini göstererek, personellere de uygulamalı eğitim verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.