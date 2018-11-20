Bingöl'de öğrencilere yangın tatbikatı

Bingöl'de lise öğrencileri yangın tatbikatına katıldı.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki kurum ve kuruluşlardaki eğitim tatbikatlarına devam etti. İtfaiye ekipleri, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve okul personeli ekipler tarafından ilk önce bilgilendirilerek teorik eğitim verildi.Eğitim sonrası yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri yakılan ateşe yangın tüpüyle nasıl müdahale edileceğini göstererek, personellere de uygulamalı eğitim verdi.