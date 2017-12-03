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03 Aralık 2017 16:21

Bingöl’de öldürülen teröristlerden 2’si sözde sorumlu çıktı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin sözde Erzurum eyaleti sorumluları "Sorej Çiya" kod adlı Şahabettin Naşa ve “Rohat Amed” kod adlı Hamdusena Atala olduğu belirlendi.

Bingöl’de öldürülen teröristlerden 2’si sözde sorumlu çıktı

03 Aralık 2017 16:21


Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde bir sığınakta gizlenen teröristlere yönelik güvenlik güçleri operasyon yaptı. Operasyonda 4 terörist ölü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Teröristlerden 2 adet M 16, 3 adet kalaşnikof, 5 adet uzun namlulu silah, 2 adet el bombası, laptop ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.


Bingöl Valiliği yaptığı açıklamada, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı’nın terör arananlar gri listesinde bulunan ve 300 bin lira ödüllü sözde Erzurum eyaleti sorumlusu “Sorej Çiya" kod adlı Şahabettin Naşa ile yine sözde Erzurum eyaleti sorumlusu “Rohat Amed” kod adlı Hamdusena Atala olduğunu açıkladı.




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