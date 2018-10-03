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Bingöl'de, ot yangını evlere ulaşmadan söndürüldü

Bingöl’de itfaiye ekipleri, ot yangını evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

Bingöl'de itfaiye ekipleri, ot yangını evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.


Yangın, merkez Kültür Mahallesi Razopark mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, evlerin bulunduğu alandaki kuru otlar yanmaya başladı. Yangının büyümesiyle tedirgin olan mahalle sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, ot yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

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