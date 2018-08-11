Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı :4 yaralı

Kazada yaralananların Almanya ve Gürcistan uyruklu olduğu öğrenildi.
Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kıraçtepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen GE 013 117 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada araçta bulunan Almanya ve Gürcistan uyruklu 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.