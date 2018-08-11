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11 Ağustos 2018 20:58

Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı :4 yaralı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı :4 yaralı

11 Ağustos 2018 20:58

Kazada yaralananların Almanya ve Gürcistan uyruklu olduğu öğrenildi.


Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kıraçtepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen GE 013 117 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada araçta bulunan Almanya ve Gürcistan uyruklu 4 kişi yaralandı.


Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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