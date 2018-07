Bingöl’de özel çocuklarla dostluk buluşması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bingöl Belediyesi tarafından düzenlenen ’Özel Çocuklarımızla Dostluk Buluşması’ programı, Kültür Parkta gerçekleşti. Kültür parkta düzenlenen programa, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kentte faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan özel çocuklar katıldı.

Özel çocuklarla yakından ilgilenen Vali Mantı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sizlerle buluşmak istedik. Belediyemizin programı hayli anlam yüklü. 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe teşebbüsünü ve aziz milletimizin yiğitlik destanını unutmayacağız. Her vesile ile ve toplumun her kesimine bu önemli tarihi ve tarihe not düşen kahramanlarımızı tekrar tekrar anlatacağız"dedi.