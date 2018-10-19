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Bingöl'de PKK'ya darbe: Toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi

Bingöl’de güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonda terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü silahlar ile 15 adet uçak savar mermisi ele geçirildi.

Bingöl'de güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü silahlar ile 15 adet uçak savar mermisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda timlerin daha önceden tespit ettiği bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmada toprağa iki bidonla gömülmüş halde 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası,2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 15 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mermisi ele geçirildi.


Bingöl Valiliği, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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