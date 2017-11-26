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26 Kasım 2017 12:40

Bingöl’de PKK’ya kış operasyonunda patlayıcılar ele geçirildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan sonbahar ve kış operasyonlarında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 adet C-4 plastik patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl’de PKK’ya kış operasyonunda patlayıcılar ele geçirildi

26 Kasım 2017 12:40


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl’ün Kiğı-Adaklı ilçeleri kırsalında icra edilen sonbahar ve kış operasyonları kapsamında BTÖ’nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda bir sığınak içerisinde 300 gram C-4 patlayıcı ve bol miktarda yaşam ve giyim malzemesi, arazide tuzaklanmış vaziyette 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiştir" denildi.


Valilik, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı.




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