Bingöl’de Ramazan denetimleri

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, fırın, tatlı, şekerli mamul üreten ve satan işyerleri, et ürünleri, marketler, kahvehaneler ve diğer ticari işletmelere yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Denetimler kapsamında, İşletmelerin kayıt onay belgelerinin, personel ve alet ekipman hijyen şartlarının, gıdaların muhafaza koşullarının, etiket bilgileri ve ürünlerin son kullanım tarihlerinin titizlikle incelendiği ifade edilen açıklamada, mevzuata uygunsuz durumlarda gerekli yasal işlemlerin yapıldığı vurgulandı.

Vatandaşların Ramazan Ayı’nı huzur içerisinde geçirebilmeleri ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin devam edeceği belirtilen açıklamanın devamında; Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Ramazan Bayramına sayılı günler kala özellikle gıda mamulleri ve tatlı imalatı yapan işyerlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Denetimler kapsamında koordineli bir şekilde hareket eden zabıta ekiplerimiz, ekmek gramajı, genel hijyen kuralları başta olmak üzere her şeyi titizlikle inceliyor. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Diğer yandan gıda güvenliğinin sağlanması sürecinde vatandaşlara da önemli görevler düşüyor. Yetkililer tüketicilerin gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve gıdaların tüketim sürecinde ürün etiketinde belirtilen muhafaza koşullarına dikkat etmesi gerekiyor” denildi.