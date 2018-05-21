Bingöl’de Ramazan sokağı ilgi görüyor

Bingöl Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Sokağı oluşturuldu. Sokak, iftardan sonra vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Öteyandan belediye tarafından her gün 2 bin kişiye iftar veriliyor. Çorba ve sıcak yemeğin ikram edildiği iftar sofrasında, ilk 5 günde 10 bin kişiye yemek ikram edildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, geleneksel hale getirilen Ramazan etkinliklerine olan ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Barakazi, “Mübarek Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızı aynı sofrada buluşturacağız. Bu birlikteliklerle kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı şifa ve kardeşlik sofralarımıza davet ediyorum. Sadece iftar sofrasında değil, iftar sonra da hep birlikte olacağız. Ramazan sokağında güzelce vakit geçireceğiz, Teravih Namazı’ndan sonra hükümet konağı önünde oluşturulan alanda düzenlenecek etkinliklerde yine birlikte olacağız. Tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte bu etkinliklere davet ediyoruz. Bizlerde zaman buldukça Ramazan sokağında vatandaşlarımızla olacağız"dedi.