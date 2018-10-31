Bingöl'de şehir içi ulaşıma yeni güzergah

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, ulaşımda sorun yaşayan Yaşamkent sitesi ve Yeşilyurt Mahalle sakinlerinin toplu taşıma talepleri doğrultusunda Yeşilyurt Mahallesi'ne hat verildiğini belirtti.

Yaşamkent Sitesi'nin, belediye mücavir alanı içerisinde olmamasına rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hat oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Bu sitenin yapım ruhsatı ve diğer izinleri İl Özel İdaresi tarafından verildi. Burada İçmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri de doğru planlanmamış durumdadır. İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanında olmasına rağmen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için uğraşıyoruz. Hemşehrilerimizin mağdur edilmemesi adına ulaşım sorununu çözüme kavuşturduk” dedi.

2 kilometrelik güzergahın 7 farklı noktasında durak oluşturulduğunu dile getiren Barakazi“Özellikle 320 haneli Yaşamkent Sitesi sakinlerinin yoğun bir talebi vardı. Bu hususta site sakinleri, Aşağı Akpınar Köyü ve Yeşilyurt Mahallesi sakinleriyle birkaç kez toplantı yaptık. Vatandaşlarımızın ulaşım sorununu gidermek için Zabıta Müdürlüğümüz ve S.S 18 Nolu Şehir içi Hat Minibüsleri Kooperatifi ortak çalışma yürüterek, güzergah oluşturdu. Yeni güzergahla birlikte özellikle Yaşamkent Sitesi sakinlerinin ulaşım sorunu çözülmüş oldu. Güzergahta oluşabilecek olumsuz durumlarda ivedilikle çözülecek. Önümüzdeki süreçte birkaç noktaya bekleme durakları da kurulacak”diye konuştu.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Murat Önver ise, Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin mahallenin sorunlarından birine daha eğilim göstererek çözüme kavuşturduğunu söyledi.