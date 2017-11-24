Bingöl’de “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu” projesi

AK Parti Genel Merkezi tarafından illerin ekonomilerinin nabzını tutmak, beklentileri ve talepleri ortaya koyarak çözüm önerileri sunmak için 81 ilde gerçekleştireceği toplantılar bugün 2 ilin dışında Bingöl’de başladı. Toplantıların 4 ay süre içinde 81 ilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda 2 oturumdan oluşacak olan toplantının ilk oturumunda, Bingöl’ün ekonomik beklentileri ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Bingöl’de “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu” proje toplantısında konuşan AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, 81 ili kapsayan projenin ilk oturumun Bingöl, Zonguldak ve Kırşehir’de eş zamanlı olarak başlatıldığını aktardı.

Şehirlerin ekonomik beklentileri partililer başta olmak üzere, STK temsilcileri ve vatandaşlarla yapılacak anketlerle ortaya çıkaracaklarını belirten Karagöl, “Bu formun amacına bakacak olursak AK Parti Ekonomi İşler Başkanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın öncülüğünde şehirlerin ekonomik beklentilerini masada tartışacağız. Geçmiş dönemlerdeki memnuniyet düzeyi nedir, bundan sonra yapılması gerekenler nelerdir, ya da şuan mevcut yatırımlarda sıkıntılar, engeller varsa bunlar nelerdir bunları konuşacağız. En önemlisi bu şehirlerin önümüzdeki 10 yıl içinde nereye doğru gitmesi gerektiğini yada buraların cazibe merkezi olabilmesi için neler yapmamız gerekiyor bunu tartışacağız” diye bilgi verdi.

Proje sonunda yapılacak olan yatırımlarla işsizlik düzeyini de düşüreceklerini vurgulayan Karagöl, “Vatandaşlarımız kendi illerinde hangi projeyi veya yatırımı görmek istediğini öğrenmek en temel kazanımlarımızdan biridir. Vatandaşların taleplerini öncelik yatırım listelerini hazırlayarak, bu yatırımları şehirler düzeyinde somutlaştırarak ve her bir şehirdeki projeyi hayata geçirmiş olacağız. En önemlisi hangi şehir hangi sektörler ön plana çıkıyorsa, o sektöre yönelik yatırımların arttırılmasıyla şehirlerin gelişmişlik düzeyini arttırmayı ve işsizliği azaltmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2019 seçimleri öncesinde büyük bir önem taşıyor”

Konuşmasını sürdüren Karagöl, “Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve yerel seçimlerin gerçekleşeceği 2019 yılına kadar 81 ilde ulaşabileceğimiz tüm vatandaşların ekonomik beklentilerini, taleplerini ortaya çıkarmayı ve bu taleplere yanıt vererek seçmenlerimizin memnuniyetini sağlamayı ise kendimize hedef belirledik. Dolayısıyla 2019 yılı içerisinde hedeflediğimiz Türkiye ekonomisi yol haritasında, şehirlerin ekonomik beklentilerini önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye çapında gerçekleştireceğimiz toplantılar ve halkla yüz yüze gerçekleştirilecek anketlerle 2019 seçimlerine güçlü bir hazırlık yaparak seçmen ve parti arasındaki bağları da kuvvetlendireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya Karagöl’ün yanı sıra, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, partililer katılırken, ikinci oturumda STK temsilcileriyle bir araya gelineceği aktarıldı.