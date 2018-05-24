Bingöl’de şehit 33 er, törenle anıldı

Bingöl-Elazığ karayolunun Bilaloğlu köyü mevkiinde 24 Mayıs 1993’te terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 33 eri anmak için Anıttepe’de tören düzenlendi.

Törende açıklamada bulunan Vali Ali Mantı, vatan ve millet görevini yapmak için azimle çalışan 33 er’in PKK’lı hainler tarafından şehit edildiğini söyledi. Vali Mantı, “Aradan 25 yıl geçmesine rağmen şehitlerimizin acısı yüreklerimizde taze bir şekilde duruyor. Bu şehitlerimiz, vatan için, din için, millet için, bayrak için canlarını feda ettiler. Onlar İnşallah şehitlik mertebesinde rabbimizle beraberler. İnşallah ülkemiz ve milletimiz kutsal değerleri uğruna her zaman topyekun olarak canını vermeye hazırdır. Ülkemize ezelden ebede kadar hizmet etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve selamet diliyorum. Allah ülkemizi ilelebet payidar kılsın” dedi.

1993 yılında Bingöl’de Özel hareket B timinde görev yaptığını belirten ve İzmir’den tören için geldiği öğrenilen emekli polis Yüksel Ellikaya, o dönemde 64 askerin PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını ve 33’ünün şehit edildiğini aktardı. Ellikaya, “Kaçırılan askerleri bulmak için arama tarama faaliyeti sürdürdük. Ertesi gün kaçırılan askerlerden 33’ünün şehit edildiği bilgisi geldi. Operasyon neticesinde şehitlerimizin naaşlarına ulaştık. Akabinde operasyonları devam ettirdik. Kaçırılan diğer askerlerimizi kurtardık şehit edilen askerlerimizin de öçlerini aldık o dönem. Bu olayı yaşadığımız için gerçekten üzgünüm. Tüm şehitlerimize Allah rahmet diliyorum” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından tören, 33 askerin temsili mezarlarının ziyaret edilmesi karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Vali Mantı’nın yanı sıra 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bingöl Belediyesi Başkanvekili Halim Sugü, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.