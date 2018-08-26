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26 Ağustos 2018 08:29

Bingöl’de şehit verilen çatışmada 1’i gri listede 2 terörist öldürüldü

Bingöl’de gece güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlerle girdiği ve 1 şehit verilen çatışmada 1’i gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl’de şehit verilen çatışmada 1’i gri listede 2 terörist öldürüldü

26 Ağustos 2018 08:29


Bingöl Valiliği,ç tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimiz ile BTÖ mensupları arasında sıcak çatışma yaşanmıştır. Çatışma sonrasında Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özmen (35) ve Adil Havar (K) Aykut Özkur (29) isimli BTÖ mensupları silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir. Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özen isimli BTÖ mensubunun gri liste ile arandığı tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de hafif yaralanmıştır” denildi.




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