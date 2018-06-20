Bingöl’de şehitler anıtı yapılacak

Vali Ali Mantı başkanlığında, 49’uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kurum amirlerinin katılımı ile toplantı yapıldı.

Toplantıda yeni bir şehitlik anıtının Tugay komutanlığı tarafından talep edildiğini belirten Vali Mantı, “Bingöl’deki genel mezarlığımız içinde şehitlerimiz var. Gerek şehitleri anma günlerimizde gerekse bayramlardaki ziyaretlerde birtakım zorluklar oluyor. Tugay komutanımız şehitler mezarlığını ayırmamızı, şehitler anıtı yapmamızı talep etti. Bingöl’ümüze yeni bir şehitlik kazandırma adına bu talebi olumlu bulduk. Bu konuda tüm kurumlarımızla gerekli iletişimi sağladıktan sonra çalışmalara ivedi bir şekilde başlayacağız. Hem şehitlerimizin manevi mirasına uygun bir yer yapacağız hem de gazilerimizin, şehit yakınlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın ziyaretinde kendilerinin sosyal ve ibadet ihtiyaçlarının giderilmesi için birtakım tesislerde kuracağız"dedi.

Yeni şehitler anıtının, Bingöl-Elazığ yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlığı karşısında yapılacağı da toplantıda belirtildi.