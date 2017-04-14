Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:52

Bingöl’de selde hasar gören köprü çöktü

Bingöl’de meydana gelen selde hasar gören eski Çapakçur Köprüsü çöktü.

Bingöl’de selde hasar gören köprü çöktü

14 Nisan 2017 11:52


Bingöl’de dün akşam etkili olan yağmur sonrası oluşan selde 90 hayvan telef olmuş, 25 araç, ev ve ahırlarla birlikte eski Çapakçur Köprüsü de hasar görmüştü. Kent merkezinden Düzagaç Mahallesi’ne bağlantıyı sağlayan ve uzun yıllar önce yapılan Çapakçur Köprüsü, saat 11. 00 sıralarında çöktü. Köprünün çökme anı İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.


Çökme yaşanmadan bir süre önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Halis Bilden köprüde incelemelerde bulunarak ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
BİNGÖL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:50
  • Güneş :05:34
  • Öğle :12:29
  • İkindi :16:11
  • Akşam :19:02
  • Yatsı :20:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!