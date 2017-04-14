Bingöl’de selde hasar gören köprü çöktü

Bingöl’de dün akşam etkili olan yağmur sonrası oluşan selde 90 hayvan telef olmuş, 25 araç, ev ve ahırlarla birlikte eski Çapakçur Köprüsü de hasar görmüştü. Kent merkezinden Düzagaç Mahallesi’ne bağlantıyı sağlayan ve uzun yıllar önce yapılan Çapakçur Köprüsü, saat 11. 00 sıralarında çöktü. Köprünün çökme anı İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çökme yaşanmadan bir süre önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Halis Bilden köprüde incelemelerde bulunarak ayrıldı.