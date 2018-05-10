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10 Mayıs 2018 16:55

Bingöl’de Simülasyon aracıyla, kaza anını yaşadılar

Bingöl’de emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için simülasyon aracına binen vatandaşlar kaza anında neler yaşandığını uygulamalı olarak gördü.

Bingöl’de Simülasyon aracıyla, kaza anını yaşadılar

10 Mayıs 2018 16:55


Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara trafik bilinci oluşturmak ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek amacıyla simülasyon aracı getirtti. Araç, merkez Dörtyol saat kulesi önüne konularak vatandaşlar bindirildi. Araca binenler emniyet kemerini taktıktan sonra kaza sırasında aracın takla atma anını yaşadı.


İçerisine bindikleri simülasyon aracının takla atmasını korkarak test eden vatandaşlar, emniyet kemeri takmanın önemini kavradıklarını söyledi.


Aracın emniyet kemerinin önemine değinmek için tahsis edildiğini söyleyen Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, “Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrasında ki yaralanma ve ölümlerin en aza indirgemek gibi bir işleve sahiptir. 3 noktalı emniyet kemerleri otomobil de yüzde 45, kamyonetlerde ise yüzde 60 oranında ağır yaralanma riskini azaltmaktadır. Kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24,8 hiç zarar görmezken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran yüzde 6.3 olarak gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızın iyilikleri için uzaklığı ve hızı ne kadar olduğuna bakmaksızın emniyet kemeri kullanma bilincinde olmaları gerekmektedir. Sevdiklerine güvenle ulaşmak için emniyet kemeri kullanmaları ve kullandırmayı teşvik etmeliler”diyerek bilgi verdi.




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