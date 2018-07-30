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30 Temmuz 2018 16:14

Bingöl’de sokak basketboluna yoğun ilgi

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de düzenlenen sokak basketbolu turnuvasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bingöl’de sokak basketboluna yoğun ilgi

30 Temmuz 2018 16:14


Bingöl Belediyesi ve Basketbol Bingöl Temsilciği işbirliğinde sokak basketbolu turnuvası düzenlendi. 30 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün süren ve fair playin ön planda olduğu turnuvanın birincisi Bazer Brothers adlı takım oldu. İlk 3’e giren takımlara kupa ve madalya verildi.


Turnuvanın amacına değinen Basketbol İl Temsilcisi Yaşar Arığtekin, “Düzenlemiş olduğumuz 3+3 sokak basketbolunu, Bingöl Belediyesi sayesinde yaptık. 120 sporcu ve 30 takım ile elemelerimizi tamamladık. İki gün boyunca süren müsabakalarda fair play ön plandaydı. Bu konuda tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Amacımız basketbolu sadece spor salonlarında değil, sokakta da gençlerimize sunmak” dedi.


Turnuvayı birincilik ile bitiren Bazer Brothers takım oyuncuları ise,“ Bingöl Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 3+3 sokak turnuvasında Bazer Brothers olarak katıldık ve şampiyon olduk. Güzel maçlar oynadık ve galibiyetler aldık. Bingöl adına çok güzel bir turnuva oldu. Biz gençler, sürekli böyle aktivitelere ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha gösterdik” diye konuştu.




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