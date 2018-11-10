Bingöl'de ‘Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara' projesi kapsamında yarışmaya katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Bingöl Ay Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ‘Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara' projesi kapsamında 20 çocuk, Şehir Stadyumunda düzenlenen yarışa katıldı. Proje kapsamında yarışmaya katılan çocukların tamamına madalya ve bisiklet hediye edildi.

Amaçlarının gençleri sokaktan spora çekmek olduğunu belirten Kulüp Başkanı Ali Ekber Alimoğlu;" İçişleri Bakanlığı'nın finanse ettiği projemiz kapsamında 20 çocuğumuzun katılımıyla etkinlik düzenledik.Amacımız gençlerimize, çocuklarımıza farkındalığı kazandırmak ve gençleri sürekli spor içinde tutmak. İçişleri bakanlığının bu projeyi desteklemesi çok çok önemliydi” dedi.

Yarışma kapsamında uzun zamandır hayalini kurduğu bisiklete kavuştuğunu belirten Sırat Serhun Karaaslan ise, “ Çok güzel bir bisiklet yarışması oldu. Bende yarıştım biraz kötü bir sonuç oldu ama yine destekleyenlere teşekkür ediyorum. Uzun zamandan beri bisikletimin olmasını istiyordum ve bisiklet hediye ettiler çok mutlu oldum”ifadelerini kullandı.