Bingöl’de şüpheli kutunun son anda sahibi geldi

Bomba imha uzmanının fünye ile patlatmaya hazırlandığı kutuyu son anda sahibi gelerek teslim aldı.

Olay, merkez İnönü Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iş yerine götüreceği kutuları bir araçtan başka bir araca yükleyen kişi, bir kolinin düştüğünü fark etmeyerek olay yerinden uzaklaştı. Uzun bir süre yol kenarında bekleyen kutuyu gören vatandaşlar, şüpheli paket ihbarı yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekip, bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba uzmanın fünye ile imha çalışması için hazırlık yaptığı sırada, kutunun içinde buzdolabı parçası olduğunu söyleyerek gelen sahibi, kutuyu polis kontrolünde aldı.

Polis tarafından kimlik bilgileri alınan şahıs, daha sonra içinde buzdolabı olan kutuyla alarak olay yerinden uzaklaştı. Cadde de tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.