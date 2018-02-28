Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 17:28

Bingöl’de terör operasyonu

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait kıyafet ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl’de terör operasyonu

28 Şubat 2018 17:28


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığımızca Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında, 28 Şubat 2018 tarihinde BTÖ’nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyon neticesinde muhtelif kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.


Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç