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04 Ocak 2017 13:56

Bingöl’de terör suçlamasıyla 273 kişi tutuklandı

Bingöl’de terör suçlamasıyla 273 kişi tutuklandı

04 Ocak 2017 13:56

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte FETÖ’dan 183, PKK/KCK’dan 83, DAEŞ’ten ise 7 şüphelinin tutuklandığını söyledi.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, 2016 yılı içerisinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2016 yılında FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DAEŞ terör örgütlerinin ülkenin değişik yörelerinde, devletin bekasına, milletin birlik ve beraberliğine kast eden eylemlerde bulunduğunu belirten Bektaş, “Devletimiz tüm kurumları ve milleti ile birlikte bu saldırılara karşı koymuş ve karşı koymaya devam etmektedir” dedi.

“FETÖ’den 823 kişiye adli soruşturma”
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 823 şüpheli hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü kaydeden Bektaş, “Şüphelilerden 183 kişi tutuklandı. 118 şüpheli hakkında ise ‘Anayasayı ihlal, yasama ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 5 yıldan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştır” ifadelerini kullandı.

“83 kişi PKK/KCK’dan tutuklandı”
PKK/KCK soruşturması kapsamında 900 şüpheli hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü belirten Bektaş, şunları söyledi:
“Bu şüphelilerden 83 kişi tutuklanmıştır. 217 şüpheli hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından 2 yıl ile müebbet hapis cezaları istemiyle davalar açılmıştır.”

DAEŞ’ten 7 şüpheli tutuklandı
DAEŞ terör örgütü soruşturması kapsamında ise 57 şüpheli hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü belirten Bektaş, “Bu şüphelilerden de 7 kişi tutuklanmıştır. 13 şüpheli hakkında ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından 2 yıl ile müebbet hapis cezaları istemiyle Bingöl 2.Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet başsavcılığımızca hazırlanan iddianameler mahkemece kabul edilmiş ve kovuşturma aşaması başlamıştır. Ülkemizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden silahlı terör örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kolluk birimlerince 2017 yılında da aynı kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” diye konuştu.



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