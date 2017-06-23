Bingöl’de terörden 406 şüpheli tutuklandı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, son bir yılda terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmalarda 406 kişinin tutuklandığı söyledi.

Terör soruşturmaları ile ilgili bilgi veren Başsavcı Bektaş, 15 Temmuz 2016’da devletin bekası, milletin birlik ve beraberliğine kast eden FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe teşebbüsü ile ülkede bölücü faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik mücadelenin hız kazandığını belirtti.

Son bir yıl içerisinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bin 390 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını aktaran Başsavcı Bektaş," 273 zanlı tutuklandı ve 271 şüphelinin soruşturma süreci tamamlanarak kamu davası açıldı. Açılmış olan iddianameler mahkemelerce kabul edilerek kovuşturma süreci başlatıldı. Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında da 950 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü, 118 zanlı tutuklandı, bir kısım şüpheliler hakkında soruşturma süreci tamamlanarak kamu davası açıldı ve kovuşturma süreci başladı. Terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında ise 57 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü, 15 zanlı tutuklandı" dedi.