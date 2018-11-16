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Bingöl'de toprak kayması köy yolunu kapattı

Bingöl’ün Genç ilçesinde yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması yolu kapattı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması yolu kapattı. Ekiplerin çalışması ile yol tekrardan ulaşıma açıldı.


Olay, Genç ilçesi Servi köyü yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Köy ile ilçe merkezi arasında yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Vatandaşların İl Özel İdaresi ekiplerine durumu bildirmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. 1 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Toprak kaymasını fark eden bir vatandaş ise aracından inerek o anları telefonla saniye saniye kaydetti.

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