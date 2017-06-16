Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 13:40

Bingöl’de toz esrarla yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Bingöl’de polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 990 gram esrarla yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Bingöl’de toz esrarla yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

16 Haziran 2017 13:40


Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada polis araç içerisinde 1 kilo 990 gram toz esrar ele geçirirken, otomobilde bulunan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.


Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden E.K. tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Şüphelilerden tutuklanan E.K’nin, sahte kimlik kullandığı ve hırsızlık suçuna da karıştığının tespit edildiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
BİNGÖL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!