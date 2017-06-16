Bingöl’de toz esrarla yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada polis araç içerisinde 1 kilo 990 gram toz esrar ele geçirirken, otomobilde bulunan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden E.K. tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüphelilerden tutuklanan E.K’nin, sahte kimlik kullandığı ve hırsızlık suçuna da karıştığının tespit edildiği öğrenildi.