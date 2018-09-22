Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Genç karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Genç ilçesinden Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan 21 FN 289 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık,jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2 yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.Yaralılar, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.