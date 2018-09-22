İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Genç karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Genç ilçesinden Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan 21 FN 289 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık,jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2 yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.Yaralılar, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.