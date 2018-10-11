Bingöl'de trafik kazası: 5 Yaralı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Genç Karayolu Havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Genç istikametine seyir halinde olan 34 BGE 825 plakalı araç, dönüşü alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, tekrar düz durdu. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.