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Bingöl'de üst yapı çalışmaları

Bingöl Belediyesi tarafından şehir merkezindeki asfaltlama çalışmasının aralıksız devam ettiği bildirildi.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, kent genelinde 320 bin metrekare asfalt çalışması yapılacağı ve asfalt çalışmasının Yenişehir Mahallesi'nde hastane caddesinde devam ettiğini bildirdi.


Asfalt çalışmaları kapsamında yolların titizlikle yenileneceği belirtilen açıklamada, “Üstyapı çalışmaları kapsamında başladığımız asfalt çalışmalarıyla ana arterler ve mevcut tüm asfalt yollar 5 santim kalınlığındaki BSK ile kaplanıyor. Sezonla birlikte il genelinde başladığımız üstyapı ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İlimizin muhtelif bölgelerinde devam eden çalışmalar kapsamında birçok mahallemizde kilitli parke taşı, bazalt, yeni kaldırımlar, onarımlar, mezarlık yolları, mezarlık duvarları gibi birçok çalışma titizlikle yapıldı. Üstyapı çalışmaları kapsamında hem asfalt çalışmaları yapılacak hem de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam edecektir. Sezon sonuna kadar öncelikli bölgelerde çalışmalarımız sürdürülecektir. Çalışmalarımız devam ederken bizlere her türlü kolaylığı sağlayan, sabırlı bir şekilde çalışmaların tamamlanması bekleyen ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz” denildi.

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