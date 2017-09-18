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18 Eylül 2017 16:44

Bingöl’de üstyapı çalışmaları

Bingöl Belediyesi, kentin muhtelif cadde ve sokaklarında üstyapı çalışmalarına start verdi.

Bingöl’de üstyapı çalışmaları

18 Eylül 2017 16:44


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, üstyapı çalışmalarına Saray Mahallesi’nden başlandığı belirtildi.


Çalışma kapsamında doğalgaz çalışmalarından dolayı tahrip edilen yolların da onarılacağı belirtilen açıklamada, “Üstyapı çalışmaları kapsamında İnalı Mahallesi’nde imara yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapısı ve üst yapıları yapılacak. Sanayi Sitesi asfaltlanarak, doğalgaz kazılarından oluşan yol tadilatları asfalt ve kilitli parke taşıyla onarılacak. Yeni Mahalle’de bulunan yaklaşık 1 kilometrelik uzunluğundaki kapalı kanal yağmur suyu hatları yenilenerek, üst yapıları tamamlanacak. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki eksik kalan üstyapı çalışmaları bitirilerek, Yeni Mahalle’de muhtelif yerlerde dekoratif panel çit uygulaması yapılacak. Kent genelinde muhtelif cadde ve sokaklarda yol kaldırım kanalizasyon yapım işleri yapılarak, gereken güzergahlarda istinat duvarı veya taş duvar yapılacaktır” denildi.




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