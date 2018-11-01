Bingöl'de uyuşturucu meskenleri yıkıldı

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Mirzan ve Saray mahallesinde 2 metruk yapının tespit edildiği belirtildi.

Uyuşturucu madde kullanan kişilerce mesken haline gelen metruk yapıların yıkılması için ivedi bir şekilde çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Saray Mahallesi'nde terk edilmiş büfe ile Mirzan Mahallesi eski su deposu mevkiinde metruk yapı tespit edildi. Yıkım için resmi işlemler tamamlandıktan sonra çevrede güvenlik önlemi alınarak yıkım gerçekleştirilmiştir. Metruk yapılar yıkılarak madde kullanımının önlemi alınmıştır” denildi.

Madde kullanımına yönelik önleyici çalışmaların devam edeceği vurgulanan açıklamada,"Metruk yapılar ve kaçak yapılara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar yüzlerce işgal kaldırıldı, metruk yapılar yıkıldı. İl genelinde madde kullanımını önlemek ve gençleri bu bataklıktan kurtarmak için kararlıkla mücadele edeceğiz. Madde kullanımını önleme noktasında vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Özellikle metruk yapılarda uyuşturucu kullanımı gören vatandaşlarımız belediye ve emniyet müdürlüğüne müracaatta bulunsun"ifadelerine yer verildi.