Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde tacirlerine karşı çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli merkeze bağlı İnalı Mahallesinde bir evde uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler E.A. ve M.B. yakalandı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 20 gram toz esrar ile uyuşturucu madde paketlenmesinde ve tartımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasını sürdüren polis, Bingöl-Genç yolu üzerinde durdurulan bir araçta ise 1 kilo 190 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli ise yakalandı. Yine çalışmasını sürdüren polis, uyuşturucu madde konularından 6 şüpheliyi daha tespit ederek yakalarken, 290 gram esrar ele geçirdi.

Yapılan tüm operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.