Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Muş-Bingöl yolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Afganistan uyruklu A.M,. A.H. ve N.H. isimli şahısların yakalandığını, toplamda 7 kilo 145 gram reçine ve toz esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Yine sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satan S.B., M.U., Y.D. ve S.K. isimli şahısların yakalandığı açıklanırken, şahıslardan S.B. ve M.U.’nun tutuklandığı belirtildi.

Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7 Haziran 2018 ile 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan tüm çalışmalar kapsamında toplam 32 şahsa adli işlem yapıldığını ve bu şahıslardan toplamda 7 kilo 730 gram esrar maddesi ve 40 adet ecstasy hap ele geçirildiğini açıkladı.