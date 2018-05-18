Bingöl’de uyuşturucu operasyonu:2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin Bingöl-Elazığ kara yolunda yaptığı çalışmada M.Ö. idaresindeki bir araç durduruldu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine zulalanmış 14 kilo 779 gram esrar ele geçirildi. Aynı yol üzerinde çalışmasını sürdüren polis, bir otobüste yaptığı aramada yolculardan K.Y’nin üzerinde de 25 gram metamfetamin ele geçirdi.

Her iki çalışmada uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.