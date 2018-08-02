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02 Ağustos 2018 22:38

Bingöl’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bingöl’de uyuşturucu madde tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bingöl’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

02 Ağustos 2018 22:38


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada polis, belirlediği şüphelilere operasyon yaptı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada , 449 adet uyuşturucu hap ve satışa hazır paketler halinde bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı serbest kaldı.


Öte yandan 12 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.




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