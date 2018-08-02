Bingöl’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada polis, belirlediği şüphelilere operasyon yaptı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada , 449 adet uyuşturucu hap ve satışa hazır paketler halinde bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı serbest kaldı.

Öte yandan 12 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.