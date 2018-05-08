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08 Mayıs 2018 16:18

Bingöl’de yağış etkili oldu, bazı bodrum katları su bastı

Bingöl’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların bodrum katındaki evleri su bastı.

Bingöl’de yağış etkili oldu, bazı bodrum katları su bastı

08 Mayıs 2018 16:18


Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış bölge genelinde olduğu gibi Bingöl ve çevresinde de etkili oldu. Yağışlar nedeniyle Bingöl merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bulunan bazı binaların bodrum katındaki evleri su bastı.


Evini su basan Ümran Davran;" Yıllardır kiracıydık, zar zor para biriktirdik, altınlarımızı bozdurduk bu evi aldık. Dün gece taşındık bu eve. Sabah kalktığımızda dizimize kadar su içindeydi evimiz"dedi.


İtfaiye ekiplerinin gelip suyu boşalttığını aktaran Davran," Müteahhit evin giderlerini açmamış dediler. O yüzden tıkanıklık olmuş ve ev bu hale geldi. Evi aldık borç içinde eşyalarımızda mahvoldu. Mağduruz yardım bekliyoruz” diyerek ilgililerden yardım istedi.


Eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Davran’ın kayın validesi ise, “Oğlum borç harç içinde bu evi aldı. İnşatta çalışıyoruz ve zar zor geçiniyor ancak bu evi aldı. Sabah saat 06.00’da beni aradılar ve evi suyun bastığını söylediler. Evin her yerini su basmıştı eşyalar kullanılmaz hale gelmişti artık. Üzgünüz” şeklinde konuştu.


Yine aynı binada oturan ve ablasının evini temizlemeye gelen Şivan Kılıç, eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.


Kentte mahallede bulunan bazı evlerin bodrum katlarının da da su baskını yaşandığı bildirildi.




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