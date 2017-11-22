Bingöl’de yasa dışı avlanmaya 197 bin TL ceza kesildi

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Aslan Maç, yasak avlanma nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kent genelinde 20 adet avlak bölgesinin bulunduğunu aktaran Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Aslan Maç, bu bölgelerde yasa dışı avlanmaya karşı çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

2003 yılından itibaren tüm verilerin kayıt altında tutulduğunu kaydeden Maç, “ Kontrol ve koruma görevi kapsamında 2017 yılının ilk 10 ayında 14 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 7 bin 824 TL idari para cezası kesildi. Yine bu yıl içinde ilk defa 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında koruma altında olan kurdu öldüren bir şahsa bin 500 TL para cezası kesildi. Elimizdeki kayıtlara göre kent genelinde 2003-2017 yılları arasında yani 14 yıl içinde 286 kişi hakkında işlem yaptık. İdari yaptırımda 149 bin 618 TL, tazminatta 48 bin 150 TL olmak üzere toplamda 197 bin 768 TL ceza kesildi” diye bilgi verdi.

Yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları kapsamında 2016 yılında yaklaşık 7 ton yemin doğaya bırakıldığını vurgulayan Maç, 2017 yılı içinde çalışmalarını başlattıklarını, yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yem bırakılacağını aktardı.