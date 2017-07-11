Bingöl’de yaz futbol kursu

yaz dönemi futbol kursu başladı.

Bingöl Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 9.yaz dönemi futbol kursu Belediye Başkanı Yücel Barakazi’nin start vermesiyle başladı. 2005-2009 doğumlu yaklaşık 400 kursiyerin katıldığı eğitimler 40 gün süre ile dört hoca yönetiminde devam edeceği bildirildi. Düzağaç sentetik sahada devam edecek kursa katılan çocuklara tek tip spor malzemesi belediye tarafından alınarak hediye edildi.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Her zaman söylediğim gibi ilimizin tanıtımı açısından sporun çok etkili bir araç olduğunun bilinci ile geleneksel hale gelen ve yaz dönemi futbol kursuna gereğinden fazla talebin olması memnuniyet vericidir. Bu da yapılan işin doğru olduğunu göstermektedir. Amaç hep bu yavrularımızı kontrol altında tutup hocalarımız nezaretinde bir eğitim almalarını sağlamaktır. Hocalarımıza talimat verdim gelen her çocuğu mutlaka kabul edip eğitime tabi tutun gerekirse ilave malzeme alınır. Ailelerinde çocuklarını takip etmek için spor alanına gelmiş olmaları da ayrıca sevindiricidir. İnşallah bu sevgili gençlerden yarınının yıldızları çıkacaktır"dedi.

Kursun açılışına Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, Bingöl ASKF Başkanı Ali Ekber Alimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.