Bingöl'de yüzlerce öğrenci barınağı gezdi, hayvanları besledi

Bingöl'de Belediyenin Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret eden öğrenciler, hayvanları besledi.

Bingöl Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Havyan Bakımevinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe yüzlerce öğrencinin yanı sıra Vali Ali Mantı, Belediye Başkan Yücel Barakazi, Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay katıldı. Merkez ve ilçelerden gelen öğrenciler, görevlilerinin eşliğinde barınağı gezerek hayvanları sevip, besledi.

4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde hayvan barınağının öğrencileri ağırladığını ifade eden Başkan Yücel Barakazi, “Merkez okullar, ilçe ve beldelerdeki okullarda eğitim gören yaklaşık bin öğrencimiz barınağımızı ziyaret etti. Uzman personelimiz kontrolünde barınağı gezen öğrenciler, hem bilgi sahibi oldu hem de hayvanlara dokunarak, besleme imkanına kavuştu" dedi.

Son dönemlerde hayvanlarla ilgili bir takım olumsuz haberlerin basında yer aldığını ifade eden Barakazi, hayvanlara uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Her canlının olduğu gibi hayvanların da en kutsal hakkı öncelikle yaşam olduğunu belirten Barakazi," Hayvanlar, içinde bulunduğumuz ortamı, dünyayı birlikte paylaştığımız canlılardır. Onlarla birlikte yaşamam kültürümüzü geliştirmemiz önem arz ediyor. Biz Bingöl Belediyesi olarak sokak hayvanlarını sahipleniyor, bakım ve tedavilerini üstleniyoruz. Her bir vatandaşın sokak hayvanlarına karşı sorumlulukları vardır. Onları sahiplenmeli ve korumalıdır. Bu kapsamda öğrencilere yönelik düzenlediğimiz bu tür etkinlikleri son derece önemsiyorum.Ağaç yaşken eğilir misali yarının geleceği çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Tüm ailelerin çocuklarını bu doğrultuda eğitmeli ve hayvan sevgisi aşılamalıdır” diye konuştu.

Geçen yıl hizmete sunulan hayvan barınağının sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yaptığını anımsatan Barakazi,barınağın açıldığı tarihten itibaren 500 aşkın hayvana ev sahipliği yaptığını, şimdiye kadar 160 hayvanın ise sahiplendirildiğini aktardı.