Bingöl’de ’Zazaca Hamlet’e yoğun ilgi

2017 yılı Kültürel faaliyetler kapsamında yetişkin ve çocuklara yönelik çok sayıda oyun sahneleyen Şehr-i Bingöl Tiyatrosu, Zazaca oyunlarla büyük beğeni topluyor.

Yıl içerisinde sahneye taşıdığı ‘Hawali Alan’, ‘Wesyita Musayit’ ve ‘M4hmud’ oyunlarıyla tiyatro severlerin gönlünde taht kuran Şehr-i Bingöl Tiyatro ekibi, William Shakespeare tarafından 1599 ile 1601 yılları arasında yazılan temasında trajedi işlenen ‘Hamlet’ oyununu gösterime sundu.

Oyunun ilk perdesinde sahnelenen ‘Aqıl Şenık Bar Gırun’ oyunu, akıllılar ve akıl hastalarının düştüğü ikilem anlatılırken, ikinci perdede ise akıl hastalarına Shakespeare’in en uzun oyunu ve İngiliz edebiyatının en güçlü trajedilerinden biri olan ‘Hamlet’ oynatıldı. Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi’nde gösterime sunulan oyunlar tiyatro severlerden tam not aldı.

Zaza diline katkıda bulunmak ve kültürel değerleri yaşatmak için ‘Aqıl Şenık Bar Gırun’ ile ‘Hamlet’ oyunlarını sahneye taşıyan Şehr-i Bingöl Tiyatro ekibi üç kez daha tiyatro severlerle buluşacağı bildirildi.

29 Aralık Cuma günü Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi, 06 Ocak Cumartesi Bingöl Belediyesi Kültür Merkez ve 27 Ocak Cumartesi İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak Zazaca oyunlara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniliyor.

Oyuna uyarlayan ve yöneten Yunus Çiftçi, tiyatro severlerin özellikle Zazaca oyunlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Deneyimli oyuncu kadrosuyla sahnelenen Zazaca oyunların büyük beğeni topladığını kaydeden Çiftçi: “Aqıl Şenık Bar Gırun oyununu 3 ayda hazırladık. Bu oyunumuzla birlikte Zazaca olarak sahnelediğimiz tüm oyunlarımızda Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yayımladığı ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda yer alan anadilimiz Zazaca’ya dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Yıl içerisinde farklı tarihlerde sahnelediğimiz oyunlara vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro severlerden gelen yoğun talep üzerine Zazaca oyunlarımızı üç kez daha sahneleyeceğiz. Kültürel faaliyetlere önem veren ve tiyatro severleri oyunlarımıza davet ediyoruz. Oyunları sahnelememizde bizlere destek olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum"dedi.