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Bingöl'deki araç sayısında düşüş yaşandı

Bingöl’de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22 azalarak 17 bin 341’e düştü.

Bingöl'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22 azalarak 17 bin 341'e düştü.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bingöl'ün 2018 Eylül ayı taşıt sayısını açıkladı. Açıklamada, Eylül ayı içinde trafiğe kayıtlı toplam otobüs sayısının 5, motosiklet sayısının 2 arttığı belirtilirken, otomobil sayısının 11, minibüs sayısının 2, kamyonet sayısının 12, kamyon sayısının 3, traktör sayısının ise 1 olarak azaldığını bildirdi.


Trafiğe kayıtlı toplam 17 bin 341 taşıtın, 7 bin 552'sini otomobil, bin 341'ini minibüs, 316'sını otobüs, 4 bin 830'unu kamyonet, bin 141'ini kamyon, 616'sını motosiklet, 345'ini özel amaçlı taşıtlar ve bin 200'ünü ise traktörden oluştuğu açıklandı.

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