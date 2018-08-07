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07 Ağustos 2018 12:57

Bingöl’deki aranan 1 şüpheli kovalamaca ile yakalandı

Bingöl’de polisin takibe aldığı aranan şüphelilerden biri kovalamaca ile yakalandı.

Bingöl’deki aranan 1 şüpheli kovalamaca ile yakalandı

07 Ağustos 2018 12:57

O sırada 3 aracın karıştığı kaza da meydana geldi.


Olay, İnönü Mahallesi 15 Temmuz Meydanı PTT kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri uzun zamandır peşinde olduğu iki şahsı takibe aldı. Takip sonrası, PTT kavşağında şüphelileri almak isteyen polis dur ihtarında bulundu.Şüpheliler aracı sağa çekti. Polis ekiplerinin araçtan inmesiyle birlikte yaya kaçan şüphelileri durdurmak için polisler havaya ateş açtı. Kısa süren kovalamaca sonucunda aranan şüphelilerden biri yakalanırken, bir diğeri ise kaçtı.


Yaşanan olay anında seyir halinde olan 21 AJ 212, 34 BGE 487 ve ticari plaka bir araç kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, polis PTT kavşağına güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.


Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçan şahsı da yakalamak için çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.




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