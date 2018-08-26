Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 04:12

Bingöl’deki çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu

Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu.

Bingöl’deki çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu

26 Ağustos 2018 04:12


Edinilen bilgilere göre, Bingöl’ün Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.Operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü militanları arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askerin yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç